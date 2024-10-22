المطارات الأردنية: 98% اكتمال مشروع ردم الجانب الجوي في مطار ماركا

وقال الجالودي لـ "الوكيل الإخباري" بأن متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني كانت متعددة ، وهو الأمر الذي تطلب وقتاً كبيراً لإنجازها وتنفيذها بكفاءة عالية لتطابق المواصفات التي وضعتها الهيئة ولضمان تقديم الخدمة بشكل مطور عند افتتاح المطار .
وبين بأن عملية ردم الجانب الجوي (ردم الوادي المحاذي لمدرج المطار) اكتملت بنسبة تصل لـ 98% ، فيما بلغت نسبة اكتمال مشروع تصريف مياه الأمطار 75% حتى الآن .
وأوضح الجالودي بأنه وحين الانتهاء من أعمال ردم الجانب الجوي ستقوم هيئة الطيران المدني بالكشف على المشروع والتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة .
وأشار إلى أن رفع التحديد عن المطار وعودته إلى العمل مربوطة بمنح الهيئة إذن التشغيل والترخيص مجدداً وتشغيله لاستقبال الرحلات التجارية.
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