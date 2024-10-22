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المطارات الأردنية: 98% اكتمال مشروع ردم الجانب الجوي في مطار ماركا

صورة جوية لمطار ماركا
صورة جوية لمطار ماركا
الثلاثاء، 22-10-2024 01:12 م
الوكيل الإخباري-  كشف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية الكابتن محمد الجالودي عن آخر المستجدات في عمليات التحديث والتطوير القائمة في مطار ماركا المدني تمهيداً لإعادة افتتاحه مجدداً  بالطابع التجاري .اضافة اعلان


وقال الجالودي لـ "الوكيل الإخباري" بأن متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني كانت متعددة ، وهو الأمر الذي تطلب وقتاً كبيراً لإنجازها وتنفيذها بكفاءة عالية لتطابق المواصفات التي وضعتها الهيئة ولضمان تقديم الخدمة بشكل مطور عند افتتاح المطار .

وبين بأن عملية ردم الجانب الجوي (ردم الوادي المحاذي لمدرج المطار) اكتملت بنسبة تصل لـ 98% ، فيما بلغت نسبة اكتمال مشروع تصريف مياه الأمطار 75% حتى الآن .

وأوضح الجالودي بأنه وحين الانتهاء من أعمال ردم الجانب الجوي ستقوم هيئة الطيران المدني بالكشف على المشروع والتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة .

وأشار إلى أن رفع التحديد عن المطار وعودته إلى العمل مربوطة بمنح الهيئة إذن التشغيل والترخيص مجدداً وتشغيله لاستقبال الرحلات التجارية.
 
gnews

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