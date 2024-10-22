المطارات الأردنية: 98% اكتمال مشروع ردم الجانب الجوي في مطار ماركا

01:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707235 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية الكابتن محمد الجالودي عن آخر المستجدات في عمليات التحديث والتطوير القائمة في مطار ماركا المدني تمهيداً لإعادة افتتاحه مجدداً بالطابع التجاري . اضافة اعلان





وقال الجالودي لـ "الوكيل الإخباري" بأن متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني كانت متعددة ، وهو الأمر الذي تطلب وقتاً كبيراً لإنجازها وتنفيذها بكفاءة عالية لتطابق المواصفات التي وضعتها الهيئة ولضمان تقديم الخدمة بشكل مطور عند افتتاح المطار .



وبين بأن عملية ردم الجانب الجوي (ردم الوادي المحاذي لمدرج المطار) اكتملت بنسبة تصل لـ 98% ، فيما بلغت نسبة اكتمال مشروع تصريف مياه الأمطار 75% حتى الآن .



وأوضح الجالودي بأنه وحين الانتهاء من أعمال ردم الجانب الجوي ستقوم هيئة الطيران المدني بالكشف على المشروع والتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة .



وأشار إلى أن رفع التحديد عن المطار وعودته إلى العمل مربوطة بمنح الهيئة إذن التشغيل والترخيص مجدداً وتشغيله لاستقبال الرحلات التجارية.