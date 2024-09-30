المعاصر: تثبيت أجرة عصر الزيتون عند 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج

وبين الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب معاصر زيت الزيتون محمود العمري لـ "الوكيل الاخباري" ان الأجرة ستكون 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج .
واعلنت معاصر الزيتون جاهزيتها في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون .
كما نشرت وزارة الزراعة التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكة للموسم القادم 2024/2025 بأن كمية الانتاج الكلي للثمار هي 175 الف طن يتوقع تحويل 143 الف طن منها لاغراض العصر وانتاج الزيت يتوقع ان تنتج حوالي 26 الف طن من زيت الزيتون اما باقي الكمية والبالغ 32 الف طن يتوقع ان يتم استخدامها لاغراض التخليل.
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