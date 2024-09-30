 
الإثنين 2024-09-30 03:30 م
 
 

المعاصر: تثبيت أجرة عصر الزيتون عند 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- قررت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تثبيت أجور المعاصر لهذا العام دون تغيير دعما للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار .اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب معاصر زيت الزيتون محمود العمري لـ "الوكيل الاخباري" ان الأجرة ستكون 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج .

واعلنت معاصر الزيتون جاهزيتها في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون .

كما نشرت وزارة الزراعة التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكة للموسم القادم 2024/2025 بأن كمية الانتاج الكلي للثمار هي 175 الف طن يتوقع تحويل 143 الف طن منها لاغراض العصر وانتاج الزيت يتوقع ان تنتج حوالي 26 الف طن من زيت الزيتون اما باقي الكمية والبالغ 32 الف طن يتوقع ان يتم استخدامها لاغراض التخليل.
 
gnews

أحدث الأخبار

غالانت على الحدود الشمالية مع جنود الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي غالانت: حتى مع اغتيال نصر الله لاتزال مهمتنا لم تكتمل بعد

جلالة الملك عبدالله | أرشيفية

أخبار محلية عاجل | عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد غدا الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تعلن عن الدفعة الخامسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

تعبيرية

أخبار محلية عاجل | إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني

تعبيرية

منوعات إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر

أشخاص يحملون صورا لحسن نصر الله

عربي ودولي الكرملين يندد باغتيال حسن نصر الله وقصف لبنان الذي زعزع المنطقة

تعبيرية

اقتصاد محلي استقرار أسعار ليرة الذهب في الأردن

ناقلات جند إسرائيلية

فلسطين القسام تدمر ناقلتي جند وجرافتين وطيران الاحتلال يهبط لانتشال القتلى والجرحى



 


الأكثر مشاهدة





عاجل