المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

واستبعد المعايطة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان يكون لقرار ترامب اي تأثير على الأردن ، كون ان الدولة الاردنية اتخذت هذا القرار قبل سنوات وانفذت الحكومة قرارتها كاملة بحظر جماعة الاخوان وكان ذروتها نيسان الماضي ، مشيراً في الوقت ذاته ان قرارات الادارة الامريكية تجاه اي جماعات او تنظيمات غير مرتبطة بالسياسة او المنح في حال كانت الدول اتخذت قرارات متماشية مع القرارات الامريكية .
وأشار المعايطة إلى أن المملكة تتعامل بشكل إيجابي مع أي إجراءات دولية تتعلق بحظر التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنه لا يوجد في الأردن الآن أي وجود لجماعة الإخوان المسلمين، ولا توجد شركات أو استثمارات أو أموال إخوانية على أراضي المملكة".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن .. نحو مليون أسطوانة طلبات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي
-
هل تزور الثلوج عمان الأربعاء ؟ الأرصاد تحسم الجدل
-
مناشدة على "الوكيل" تُسهم بالعثور على مسن مفقود وقصة أردنية مؤثرة أثناء اختفائه
-
ارتفاع الطلب على الحلويات والخبز خلال المنخفض الجوي
-
الأردنيون يستهلكون نحو "600 ألف أسطوانة غاز" خلال ثلاثة أيام
-
فيديو .. ارتفاع كبير لمنسوب المياه في القسطل وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي
-
فيديو .. حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع عين غزال بسبب انفجار منهل
-
السير تحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق داخل العاصمة عمان