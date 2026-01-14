المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

الأربعاء 2026-01-14 01:09 م

الأربعاء، 14-01-2026 12:38 م
الوكيل الإخباري-  قال الخبير والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق، سميح المعايطة،  أن من حق الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن الأردن اتخذ خطوات قضائية مماثلة منذ العام 2020، حيث صدر قرار بحظر الجماعة والحجز على أموالهم ومنع أي نشاط لهم بشكل كامل.اضافة اعلان


واستبعد المعايطة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان يكون لقرار ترامب اي تأثير على الأردن ، كون ان الدولة الاردنية اتخذت هذا القرار قبل سنوات وانفذت الحكومة قرارتها كاملة بحظر جماعة الاخوان وكان ذروتها نيسان الماضي ، مشيراً في الوقت ذاته ان قرارات الادارة الامريكية تجاه اي جماعات او تنظيمات غير مرتبطة بالسياسة او المنح في حال كانت الدول اتخذت قرارات متماشية مع القرارات الامريكية .

وأشار المعايطة إلى أن المملكة تتعامل بشكل إيجابي مع أي إجراءات دولية تتعلق بحظر التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنه لا يوجد في الأردن الآن أي وجود لجماعة الإخوان المسلمين، ولا توجد شركات أو استثمارات أو أموال إخوانية على أراضي المملكة".
 
 


