المعونة الوطنية: تحويل 200 قضية احتيال على المنتفعين للمدعي العام

الخميس، 21-05-2026 09:02 ص

الوكيل الإخباري-      قال مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات إن ظاهرة الاحتيال على المنتفعين عبر صفحات وهمية بدأت منذ عام 2021 وارتفعت خلال عام 2023، مشيراً إلى أن الصندوق كثف حملات التوعية بالشراكة مع مديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن نحو 200 شخص حاولوا الاحتيال على المنتفعين عبر اعلانات وهمية ومضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحويلهم إلى المدعي العام بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية.


وبين أن هذه الصفحات كانت تستخدم شعار الصندوق لخداع المواطنين وايهام الضحايا بتقديم مساعدات مالية، فيما يواصل فريق الإعلام في الصندوق رصد الصفحات المشبوهة والتحذير منها.


وأكد عليمات على ان الصندوق يُعلن عن برامجه واخباره بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية وصفحاته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يطلب ادخال بيانات المنتفعين او المواطنين على مواقع التواصل او عبر الروابط التي لا تعود للصندوق رسمياً .

 

 
 


