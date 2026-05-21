المعونة الوطنية: تحويل 200 قضية احتيال على المنتفعين للمدعي العام

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن نحو 200 شخص حاولوا الاحتيال على المنتفعين عبر اعلانات وهمية ومضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحويلهم إلى المدعي العام بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية.
وبين أن هذه الصفحات كانت تستخدم شعار الصندوق لخداع المواطنين وايهام الضحايا بتقديم مساعدات مالية، فيما يواصل فريق الإعلام في الصندوق رصد الصفحات المشبوهة والتحذير منها.
وأكد عليمات على ان الصندوق يُعلن عن برامجه واخباره بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية وصفحاته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يطلب ادخال بيانات المنتفعين او المواطنين على مواقع التواصل او عبر الروابط التي لا تعود للصندوق رسمياً .
