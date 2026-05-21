المعونة الوطنية: 1838 أسرة خرجت من برنامج الدعم بعد التدريب والتشغيل

الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات إن مشروع التدريب والتشغيل بدأ عام 2023 بعد مراجعة التجربة السابقة وإجراء تعديلات عليها، حيث تم التوسع في المفهوم بهدف تشجيع المنتفعين على دخول سوق العمل دون فقدان مخصصات المعونة بشكل مباشر.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن من أبرز التعديلات منح الأسرة فترة سماح لمدة عام كامل، بحيث لا يُحتسب الدخل الناتج عن عمل أحد أفرادها ضمن تقييم الاستحقاق خلال هذه الفترة.



وبيّن أن الصندوق درّب خلال العام الحالي 548 منتفعاً على مهارات ومهن يحتاجها سوق العمل، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب خلال السنوات السابقة 3330 شخصاً.



وأكد عليمات أن 1838 أسرة خرجت من دائرة الحاجة للمعونة بعد انتهاء فترة السماح، بنسبة تقارب 52%,

اضافة اعلان