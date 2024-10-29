المعونة: بدء صرف مخصصات المنتفعين للشهر الحالي

12:02 م

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة عن تحويل مستحقات المنتفعين عن شهر تشرين أول الجاري اعتبارا من أمس الاثنين. اضافة اعلان





وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية اعتبارا من أمس الاثنين، وبإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.



وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" حول موعد صرف مستحقات منتفعي صندوق المعونة عن الشهر الجاري.