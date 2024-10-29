المعونة: بدء صرف مخصصات المنتفعين للشهر الحالي

وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية اعتبارا من أمس الاثنين، وبإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" حول موعد صرف مستحقات منتفعي صندوق المعونة عن الشهر الجاري.
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