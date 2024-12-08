وبدأت طريق السلط والشوارع المؤدية إليها تزدان بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين للزيارة الملكية.
ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء مدينة السلط، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.
الملك في السلط الثلاثاء.. وطريقها تزدان لاستقبال سيد البلاد#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/l38Ae72L7s— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 8, 2024
-
أخبار متعلقة
-
بعد متابعة الوكيل .. صيانة قسم الكلى بالمفرق الحكومي - صور
-
المعايطة يتوقع صراعاً اكبر حول السلطة في سوريا بالمرحلة القادمة
-
الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق
-
فيديو: اصطدام مركبة بعامود انارة على الطريق الصحراوي
-
بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي
-
هيئة النقل: حلول للتطبيقات غير المرخصة قريباً
-
وفاة مواطن بمشاجرة في اربد
-
الامن يكشف عن سبب الحادث المروع في اربد