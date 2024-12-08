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الملك في السلط الثلاثاء.. وطريقها تزدان لاستقبال سيد البلاد

ج
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأحد، 08-12-2024 02:19 م

الوكيل الإخباري- يزور  جلالة الملك عبدالله الثاني مدينة السلط، بعد غد الثلاثاء؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

وبدأت طريق السلط والشوارع المؤدية إليها تزدان بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين للزيارة الملكية.

ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء مدينة السلط، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.

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