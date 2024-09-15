الملك في جرش الثلاثاء.. والمحافظة تزدان لاستقبال سيدنا

وأكد محافظ جرش فراس الفاعور لـ"الوكيل الاخباري" جهوزية محافظة جرش لاستقبال جلالة الملك مشيراً الى ان الزيارة لجرش بمثابة عرس وطني في اول زيارة ولقاء لجلالته عقب الانتخابات النيابية.
وأوضح ان جلالته سيفتتح عددا من المشاريع والمكارم الملكية وسيلتقي وجهاء المحافظة، لافتا إلى أن كل عشائر جرش تستعد للاستقبال.
وبين الفاعور ان المحافظة اعدت فعاليات نوعية لاستقبال جلالة الملك، اذ ستقدم كل عشيرة من عشائر المحافظة التراث الخاص بها، وسيستقبل جلالته بالأهازيج وأحر التراحيب.
ولفت الفاعور إلى اهمية الزيارة لأنها الأولى عقب الانتخابات النيابية.
وتأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم .
وكان جلالته زار عددا من المحافظات والمناطق في ظل احتفاء المملكة باليوبيل الفضي، شملت الجنوب والوسط وإربد، ويكمل جلالته جولاته في باقي المحافظات الثلاثاء المقبل من جرش.
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