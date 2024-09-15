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الملك في جرش الثلاثاء.. والمحافظة تزدان لاستقبال سيدنا

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 15-09-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري- ماجد الدباس -  يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة إلى محافظة جرش بعد غد الثلاثاء؛  ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

وأكد محافظ جرش فراس الفاعور لـ"الوكيل الاخباري" جهوزية محافظة جرش لاستقبال جلالة الملك مشيراً الى ان الزيارة لجرش بمثابة عرس وطني في اول زيارة ولقاء لجلالته عقب الانتخابات النيابية.

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وأوضح ان جلالته سيفتتح عددا من المشاريع والمكارم الملكية وسيلتقي وجهاء المحافظة، لافتا إلى أن كل عشائر جرش تستعد للاستقبال.


وبين الفاعور ان المحافظة اعدت فعاليات نوعية لاستقبال جلالة الملك، اذ ستقدم كل عشيرة من عشائر المحافظة التراث الخاص بها، وسيستقبل جلالته بالأهازيج وأحر التراحيب.


ولفت الفاعور إلى اهمية الزيارة لأنها الأولى عقب الانتخابات النيابية.

 

أهالي جرش والأجهزة الرسمية فيها نصبوا الخيام وأقاموا مناطق استقبال خاصة وازدانت المحافظة وارتدت احلى حلة لاستقبال سيدنا، فيما سيصطف المواطنون على جنبات الطرق للترحيب بجلالته.


وتأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم .


وكان جلالته زار عددا من المحافظات والمناطق في ظل احتفاء المملكة باليوبيل الفضي، شملت الجنوب والوسط وإربد، ويكمل جلالته جولاته في باقي المحافظات الثلاثاء المقبل من جرش.

 
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