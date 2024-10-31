المنظمات الأهلية بغزة: مساعدات الأردن شريان الحياة

الوكيل الإخباري - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن الأوضاع التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي لا سيما في منطقة شمال غزة التي تواجه حصارا من قوات الاحتلال والتي تمنع دخول المساعدات الإنسانية وتقتل كل من يخرج للبحث عن الطعام أو الماء.



وقال الشوا اليوم الخميس، خلال مداخلته عبر الاستديو الموحد لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية لحملة غزة وشمالها، من خلال برنامج الوكيل، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات الإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين في غزة وتعمل على التطهير العرقي وتترك السكان هناك يواجهون مصيرهم دون أي غذاء أو ماء ودون أدنى حد من المواد الأساسية في ظل المجاعة الكبيرة وتوقف عمل التكيات والمطابخ التي كانت توزع وجبات الطعام بسبب توقف دخول المواد الغذائية والمساعدات.



وأضاف أن الأردن وقف منذ بدء العدوان مع الفلسطينيين في قطاع غزة وعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وأن المساعدات التي يقدمها هي شريان الحياة للسكان في غزة، مؤكدا أن سكان شمال غزة يعيشون في أوضاع صعبة جدا في ظل استمرار العدوان وتوقف عمل المستشفيات حيث هناك 3 مستشفيات وهي الإندونيسي وكمال عدوان والعودة وهي لا تزال تعمل وسط نقص في الكوادر الطبية والأدوية وكانت تعرضت مؤخرا للقصف وقتل كوادرها على يد قوات الاحتلال.



واعترف الشوا بوجود تقصير من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة وسط دور كبير للأردن على المستويين السياسي والإنساني ولا تزال مواقف الأردن حاضرة بقوة للدفاع عن الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة والعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية سواء أكان ذلك من خلال الإنزالات الجوية والشاحنات وإرسال المستشفيات الميدانية للتخفيف من وطأة العدوان في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات.



وحذر من استمرار العدوان على قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء والأوضاع الصعبة التي قد تواجه السكان في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والنزوح التي تعرض له سكان غزة حيث خرجوا من منازلهم التي دمرها الاحتلال بدون أي شيء ومعظمهم فقد منزله ومنهم من هو مصاب وقد تعرض لإعاقات جسدية بسبب بتر أطرافه ومنهم من أصحاب الأمراض المزمنة ولا دواء له أو علاج مثل أمراض القلب والكلى والضغط وغيرها من الأمراض.

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