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المهن الميكانيكية: تفقدوا إطارات مركباتكم

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري- بالتزامن مع بداية الهطولات المطرية هذا العام ، وجه نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة المواطنين بتفقد مركباتهم وإجراء الصيانة الدورية لها لتجنب الأعطال خلال فصل الشتاء .اضافة اعلان


وبين أبو رحمة لـ "الوكيل الإخباري" بأن على المواطنين تفقد إطارات المركبات والتأكد من مقدرتها على السير خلال موسم الأمطار دون تشكيل خطر الإنزلاق، إضافة للتأكد من سنة صنع الاطار قبل الشراء والعمر الافتراضي لها، وطريقة تخزينها .

وأشار إلى أهمية تفقد البواجي في المركبة والتأكد من سلامة الدفاية الداخلية فيها ، لكونها مسؤولة عن الحرارة داخل غرفة المركبة ، مذكراً أيضاً بوضع سائل "الأنتي فريز" في روديترات المركبات .

كما نصح أبو رحمة بتفقد مساحات الزجاج والمياه الخاصة بها ، لتجنب عدم التأثير على الرؤية ، إضافة لتفقد أنوار المركبة الأمامية والخلفية لمنع الضباب من التأثير على رؤية السائقين للطريق .

وكشف أبو رحمة بأن إقبال المواطنين على إجراء الصيانة الدورية ضعيف ، عازياً السبب لكون الموسم الشتوي في بدايته ، مرجحاً أن يٌقبل المواطنون خلال الأيام القادمة على تفقد مركباتهم ولوازمها .
 
gnews

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