المواصفات: 4400 سيارة تكسي تم تعديل عداداتهم ضمن التعرفة الجديدة حتى الان

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور عبدالله بني خالد إن عملية التحقق من عدادات سيارات الأجرة تتم عبر محطات فحص معتمدة، حيث يتم التوجه إلى مشغل مختص لصيانة أو تعديل العداد ، ثم إجراء الفحص من قبل المؤسسة للتأكد من مطابقته للمواصفات ومنع أي تلاعب.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن تكلفة عملية التحقق تبلغ 7.5 دينار، وتشمل إدخال بيانات السيارة وإصدار أمر قبض بعد إتمام الفحص، مبيناً أن هذه العملية تتم مرة واحدة سنوياً عند الصيانة أو نقل الملكية أو الترخيص.



وبيّن أن عدد سيارات التكسي في المملكة يبلغ نحو 18 ألف مركبة 12 الف مركبة منهم في العاصمة عمان و 6000 في المحافظات، تم تعديل عدادات حوالي 4400 منها حتى الآن، فيما منحت هيئة تنظيم النقل البري مهلة لمدة 4 أسابيع لاستكمال التعديلات.



وأشار إلى وجود مراكز فحص في عمّان (شارع الحزام)، وإربد، وإقليم الجنوب، إضافة إلى مركز تابع لنقابة أصحاب التكسي في عمّان، وكذلك في مدينة السلط، بهدف تسريع إنجاز الفحوصات.



وأضاف أن العداد بعد فحصه لدى المشغل يُختم بختم رسمي، ثم يخضع لفحص المؤسسة وختمها لضمان عدم التلاعب، مؤكداً أنه في حال ضبط أي مخالفة يتم تحويل السائق إلى المدعي العام واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأوضح أن عملية إدخال بيانات المركبة تستغرق نحو دقيقتين فقط، مشيراً إلى أن حالات التلاعب نادرة، خاصة مع العدادات الحديثة التي يسهل ضبطها ومراقبتها.

