الأحد 2025-06-15 09:39 ص
 

المواطن غالب الربابعة يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد سقوط جسم غريب على منزلهم في إربد

من موقع سقوط الجسم الغريب على منزل المواطن غالب الربابعة
من موقع سقوط الجسم الغريب على منزل المواطن غالب الربابعة
 
الأحد، 15-06-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   روى المواطن غالب الربابعة، تفاصيل حادث سقوط جسم غريب على منزله في مدينة إربد أمس السبت، والذي أدى إلى إصابة اثنين من أبنائه، مؤكداً أن وضعه الصحي وعائلته مستقر، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا".اضافة اعلان


وقال الربابعة إنه لا يزال يتلقى الرعاية في مستشفى الأمير راشد العسكري في إربد، مضيفاً أن "الوضع الصحي جيد، بفضل الله، وبفضل العناية الطبية والإشراف الممتاز من الكوادر الصحية".

وأشار إلى أن الحادث وقع عند الساعة الثامنة صباحاً من أمس السبت، حيث استيقظت العائلة على صوت انفجار مفاجئ، تبعه اختراق شظايا لجدران المنزل وغرفة بناته، كما أصابت بعض منازل الجيران في الحي.

وأضاف أن "الاهتزاز الناتج عن سقوط الجسم الطائر كان أشد من الهزات الأرضية"، لافتاً إلى أن الضغط الناتج عن الصوت تسبب بتحطم زجاج نحو 10 إلى 15 مركبة متوقفة قرب الموقع.

وأوضح الربابعة أن ابنه البالغ من العمر 21 عاماً وابنته البالغة 23 عاماً أُصيبا جراء الحادث، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية المستمرة.

ووجّه شكره إلى جلالة الملكة على اهتمامها، مشيداً بتوجيهات جلالة الملك، ومؤكداً أن مندوباً عن جلالة الملك زار العائلة في المستشفى وتكفّل بكافة نفقات العلاج. كما أثنى على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى الموقع واطمأنت على سلامة أفراد الأسرة.
 
gnews

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