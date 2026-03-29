المومني: التلاعب بالأسعار جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار يُعد جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى وجود فرق رقابية من المؤسسات المعنية لمتابعة الأسواق وضمان بقاء الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، وأن المخزون متوفر ضمن المستويات الآمنة.



وأكد المومني لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن السلع والمحروقات متوفرة، وأن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي عبر ميناء العقبة، مشدداً على أهمية الحفاظ على نمط استهلاكي معتدل، في ظل وجود خطط للتعامل مع أي تطورات في حال استمرار الأزمة.



وأضاف أن المؤسسات العسكرية والمدنية تعمل بشكل متكامل، وقد دعمت الحكومة المؤسسة المدنية بأدوات أساسية لضبط الأسعار، أثبتت نجاحها على مدار السنوات.

