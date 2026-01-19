المياه: نسبة الهطول المطري بلغت 69% حتى صباح اليوم

11:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761480 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن نسبة الهطول المطري في المملكة بلغت 69% حتى صباح اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وأوضح سلامة لـ "الوكيل الاخباري" أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها نسبة الهطول نحو 12.8% فقط، مشيرًا إلى أن تخزين السدود يُعد جيدًا في الوقت الحالي.



وأكد أن مشروع الناقل الوطني يُعد الحل الاستراتيجي لمعالجة مشكلة نقص المياه في المملكة.

تم نسخ الرابط





