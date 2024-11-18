الناشط أيمن العلي في ذمة الله - تفاصيل الدفن والعزاء

وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 الى الساعة 10
يذكر ان الشاب أيمن العلي كان قد كافح مرض سرطان المعدة كثيرا وشارك متابعيه رحلة علاجه ولكن ساءت حالته الصحية في الفترة الاخيرة وشارك صورة تصدرت منصات التواصل .
وقالت والدته قبل نحو اسبوع لـ"الوكيل الإخباري" أن أيمن لا يتلقى العلاج الكيماوي حاليا بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش على المسكنات.
وأضافت: "كل أم تتمنى لو هي تمرض وتكون محل فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه والحمد لله.. أسأل الله أن يعطي القوة لكل أم تعيش نفس ما أمر به".
انا لله وانا اليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الأردني سامر أنور سميح السكري في القاهرة
-
بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها
-
خبير دستوري: حق المواطن بالعلاج يتقدم على حق أجور الأطباء وشركات التأمين
-
البدور: معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين والضحية المواطن
-
التعليم العالي تنفي احتمالية تحويل دوام الجامعات إلى الكتروني اعتبارا من الفصل القادم
-
البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين
-
طوق امني في بلدة العراق بالكرك
-
الامن العام : وفاة و 7 اصابات في مشاجرة بالكرك