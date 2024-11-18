الناشط أيمن العلي في ذمة الله - تفاصيل الدفن والعزاء

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل الى رحمة الله تعالى الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع مرض السرطان .

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وسيتم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم ودفنه في مقبرة سحاب.



وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 الى الساعة 10



يذكر ان الشاب أيمن العلي كان قد كافح مرض سرطان المعدة كثيرا وشارك متابعيه رحلة علاجه ولكن ساءت حالته الصحية في الفترة الاخيرة وشارك صورة تصدرت منصات التواصل .



وقالت والدته قبل نحو اسبوع لـ"الوكيل الإخباري" أن أيمن لا يتلقى العلاج الكيماوي حاليا بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش على المسكنات.