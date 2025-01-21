الناصر: الأردن أمام أزمة حقيقية وعلى الحكومة إدارة ملف المياه بجدية

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الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -

كشف وزير المياه الأسبق وخبير المياه الدولي حازم الناصر عن إحصائية صادمة حول معدلات الهطول المطري في المملكة خلال فصل الشتاء الحالي، إذ كان من المتوقع أن يصل معدل الهطول المطري إلى 55%، لكن المعدل لم يبلغ إلا 13% بحسب الناصر. اضافة اعلان





وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة تخزين السدود حتى الآن بلغت 20% فقط بمعدل 70 مليون متر مكعب، بينما كانت التوقعات بأن تصل النسبة إلى 40% بمعدل 140 مليون متر مكعب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة حقيقية للمياه خلال الصيف القادم.



وبين أن الحكومة لم تستشعر الخطر الذي يحيط بالأردن في هذا الملف، حيث كان المفترض أن تقوم الحكومة بتفعيل خطة طوارئ منذ بداية العام لإيجاد حلول حقيقية لملف المياه وتجنب الدخول في أزمة بعد أشهر قليلة، على أن تتضمن خطة الطوارئ إجراءات تتعلق بإدارة الطلب مثل ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بما هو قادم وتفعيل حملة إحكام السيطرة على موارد المياه التي بدأت في العام 2013 وتوقفت عام 2018 لمنع الاعتداءات على شبكة المياه ومنع حفر الآبار المخالفة.



أما جانب إدارة التزويد من الخطة فأكد الناصر أنه يتمثل بإعادة تأهيل الآبار المتوقفة والتي يفوق عددها 110 آبار، واستكمال المشاريع المتأخرة مثل مشروع أبو الزيغان - دير علا والاتفاق مع المزارعين على المقنن المائي بما في ذلك موضوع الزراعات الصيفية وغيرها من الإجراءات التي تساعد على تخطي أزمة المياه.



ولفت إلى أهمية النظر إلى مياه اليرموك في سوريا واستعادة حصة الأردن منها، إذ بلغت كمية المياه التي حصل عليها الجانب السوري بالتعدي على الاتفاقية ما بين الأردن وسوريا نحو 180 - 200 مليون متر مكعب، وهي ذات الكمية التي سيوفرها الناقل الوطني بعد أن يتم إنشاؤه في المستقبل.



ونوّه إلى أهمية نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة نظرًا لوجود أزمة حقيقية لا يمكن إغفالها، حيث من الممكن أن تقل حصة المواطن الأردني منها خلال الصيف القادم في حال عدم وجود حلول حقيقية لملف المياه.



وكان الجانب السوري يرفض خلال الأعوام الماضية في عهد النظام السابق تزويد الأردن بحصته المائية من مياه اليرموك، نظرًا لحاجة سوريا الكبيرة لكميات المياه الموجودة لديها، وهو الأمر الذي يجب على الأردن بحثه مع الإدارة الجديدة في سوريا بحسب الناصر لإعادة حق الأردن من مياه اليرموك في أقرب وقت، وذلك لكونه حلًا مؤقتًا حتى تنفيذ مشروع الناقل الوطني.



