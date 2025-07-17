النقل البري: خطة لتنظيم ملف باصات نقل طلبة المدارس الحكومية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أن مشهد النقل المدرسي في المملكة موزع بين وسائل نقل المدارس الخاصة، والشركات المرخصة التي أُنشئت عام 2019 لخدمة طلبة المدارس الحكومية، بالإضافة إلى استخدام باصات الركوب الصغيرة غير المرخصة لنقل طلبة المدارس الحكومية.

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وقال الخرابشة، لـ برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن ملف النقل المدرسي يعد موضوعا تنظيميا بامتياز، ويشمل قرابة مليون طالب في المدارس.



وأوضح أن آلية الشطب الإجباري تستند إلى جداول صادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة سابقة ، والتي تسمح بتمديد العمر التشغيلي للباصات ليصل إلى 25 عاما، وأحيانا لـ30 عامًا.