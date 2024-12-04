النقل البري يوافق على Yellow Taxi وإطلاقه للمستخدمين قريباً

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري على ترخيص تطبيق Yellow Taxi الخاص بسيارات التكسي الأصفر فقط، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة، دون أن يخالف ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة . اضافة اعلان





وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري عبلة وشاح لـ "الوكيل الاخباري" ان مجلس إدارة الهيئة وافق على ترخيص التطبيق الذي سيمكن المستخدمين من طلب سيارة تكسي اصفر عبر التطبيق ، بما يسهم بتنويع الخدمة للمواطن ، ويسهل على العاملين على التكسي ويوفر الوقت والجهد .



من جانبه أكد نائب رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد شحادة الحديد أن النقابة حصلت على موافقة جميع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص التطبيق الجديد Yellow Taxi .



وأوضح لـ "الوكيل الإخباري" أنه سيتم إطلاق التطبيق أمام المواطنين وسائقي التكسي على حد سواء خلال الفترة القريبة القادمة ، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق للركاب عبر التكسي الأصفر .