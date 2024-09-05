الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن هناك خطة لأن تعمل مراكز الخدمات الحكومية الشامل 24 ساعة، إذ تعمل في الوقت الحالي حتى الساعة 12 ليلا.

اضافة اعلان

وقال الهناندة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أكثر من 750 ألف مواطن زار المراكز الشاملة الحكومية منذ افتتاحها، كما قامت تلك المراكز بإنجاز ما يزيد على 2.3 مليون معاملة مختلفة تهم المواطن الأردني ويحتاجها بشكل يومي مثل خدمات الأحوال المدنية وإدارة السير والأراضي والعدل وغيرها من الخدمات المهمة.

وأضاف أن سيتم افتتاح العديد من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة قبل نهاية العام الحالي في مأدبا وجرش معان، على أن يتم افتتاح مركز في العقبة يوم الأحد المقبل.

وأشار الهناندة إلى أن هناك تعليمات ستصدر لترخيص تقديم الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص وذلك للتسهيل على المواطنين في حصولهم على الخدمات الحكومية، كما يتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.

وبيّن أن الحكومة لم تقم بالترويج للمراكز الشاملة بل كانت تجربة المواطن الإيجابية في إنجاز وسرعة المعاملات هي خير برهان وخير ترويج من خلال نقل التجارب للمواطنين الآخرين.