الوطني لمكافحة الأوبئة يوضح حقيقة انتشار مرض تنفسي جديد في الأردن

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الوكيل الإخباري- نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي ما يتم تداوله بين المواطنين على وجود انتشار لمتحور جديد لفايروس كورونا في الأردن . اضافة اعلان





وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأن الفايروسات والأمراض التنفسية الدارجة في المملكة خلال هذه الفترة هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" ، مشيراً إلى عدم وجود أي ملاحظات حول انتشار فايروسات أخرى في أجواء الأردن .



وكان مواطنون قد تداولوا منشوراً يفيد بانتشار فايروس "الفايروس التاجي" ، حيث جاء في المنشور بأن هذا الفايروس هو شكل من أشكال متحورات كورونا ، بيد أن البلبيسي نفى ما جاء في المنشور ، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالفايروسات والأمراض وانتشارها من المصادر الرسمية والموثوقة .



وأكد البلبيسي أن معدل المراجعة والدخول للمستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة .



وأوضح البلبيسي أن الأمراض التنفسية الدارجة حالياً هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" والذي يسبب التهاباً في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو مرض شائع للغاية في هذا الوقت.



وبين البلبيسي أن الزيادة في أعداد المصابين بالإنفلونزا في هذه الفترة من العام ضمن المعدل الطبيعي المتوقع خلال هذه الفترة .



يشار إلى ان الفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" هو فيروس شائع ويسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي خصوصاً لدى الأطفال ، وتتلخص اعراضه بسيلان الأنف أو احتقانه ، السعال الجاف، الحمى، التهاب الحلق، العُطاس، والصداع.