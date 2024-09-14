انباء عن استقالة الحكومة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مصادر متعددة استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة يوم غد الأحد .

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ودعا الخصاونة وزراءه إلى جلسة صباح الاحد .

مع التنويه ان الخبر يبقى تحت بند "الترجيحات" حتى يصدر رسمياً من الجهات صاحبة العلاقة .