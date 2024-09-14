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انباء عن استقالة الحكومة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
السبت، 14-09-2024 08:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجحت مصادر متعددة استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة يوم غد الأحد .

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 ودعا  الخصاونة وزراءه إلى جلسة صباح الاحد .

 

مع التنويه ان الخبر يبقى تحت بند "الترجيحات" حتى يصدر رسمياً من الجهات صاحبة العلاقة .

 
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