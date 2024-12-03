 
الثلاثاء 2024-12-03 09:49 ص
 

انتحار عشريني من جنسية عربية داخل منزله في جبل الحسين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 09:36 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني بإقدام شخص عشريني مصري الجنسية على الانتحار داخل منزله في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان .اضافة اعلان


وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" بأنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي للوقوف على كافة التفاصيل ، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة.
 
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خاص بالوكيل انتحار عشريني من جنسية عربية داخل منزله في جبل الحسين

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