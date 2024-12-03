انتحار عشريني من جنسية عربية داخل منزله في جبل الحسين

وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" بأنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي للوقوف على كافة التفاصيل ، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة.
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