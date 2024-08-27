انتخابات 2024.. "الجميد والقطر" يغيبان عن المشهد.. والإحباط يعم التجار

الوكيل الإخباري- مع انطلاق السباق الانتخابي يزدهر سوق الحلويات والمطاعم بشكل كبير، في ظل توجه المرشحين لإكرام من يزور مقارهم الانتخابية وفي افتتاحها أيضا.



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نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أكد لـ"الوكيل الاخباري" أن الانتخابات الحالية لم تسهم على الاطلاق في زيادة الاقبال على المطاعم ومحلات الحلويات؛ بالمقارنة مع الانتخابات السابقة أو حتى ما قبل انطلاق السباق الانتخابي.

ويعول أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات على الموسم الانتخابي الذي يجري كل 4 سنوات من اجل إدخال أرباح جيدة إلى جيوبهم.

رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ذكر لـ "الوكيل الاخباري" ان الطلب على اللحوم أيضا لم يتحسن ولم يزد مع بدء الموسم الانتخابي.

وقال ان الطلب الآن على الحلويات، ولم يحن وقت المناسف بعد.

ويشير مواطنون إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي اسهمت في ضعف الاقبال على مقرات المرشحين، حيث ان الناس تكتفي بأخذ الافكار حول المرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تذهب للمقرات كما كان في زمان قد ولى.