انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تسبب انسكاب مادة الديزل على شارع السلام، طريق البحر الميت، بوقوع حوادث مرورية متتالية شملت أكثر من 15 مركبة، وفق ما أفاد به شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري.

اضافة اعلان



وبحسب الشهود، أدى وجود الديزل على الطريق إلى فقدان عدد من السائقين السيطرة على مركباتهم، ما تسبب بوقوع سلسلة من الحوادث في الموقع.



ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيان يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد ما إذا كانت هناك إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.