انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

وبحسب الشهود، أدى وجود الديزل على الطريق إلى فقدان عدد من السائقين السيطرة على مركباتهم، ما تسبب بوقوع سلسلة من الحوادث في الموقع.
ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيان يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد ما إذا كانت هناك إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث سير لمركبات#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/0m8vFHeUva— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 29, 2026
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