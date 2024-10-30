 
الأربعاء 2024-10-30 10:04 ص
 

انقلاب باص على "نزول صويلح"

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 09:33 ص
الوكيل الإخباري - أفادت إدارة السير  بوقوع حادث انقلاب باص على "نزول صويلح" باتجاه منطقة البقعة صباح اليوم الأربعاء .اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" بأنه لم تسجل أي إصابات في الحادث ، حيث جرى رفع المركبة من الطريق ، ولا تزال مجموعات إدارة السير في الموقع لغايات سحب الأثر المروري من مكان الحادث .


 
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