انقلاب باص على "نزول صويلح"

وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" بأنه لم تسجل أي إصابات في الحادث ، حيث جرى رفع المركبة من الطريق ، ولا تزال مجموعات إدارة السير في الموقع لغايات سحب الأثر المروري من مكان الحادث .
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد
-
نصيحة للاردنيين بشراء الذهب
-
المعونة: بدء صرف مخصصات المنتفعين للشهر الحالي
-
تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة .. وثيقة
-
نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل
-
التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء
-
العثور على جثة بالشارع العام في عمان
-
الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة