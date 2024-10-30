09:33 ص

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الوكيل الإخباري - أفادت إدارة السير بوقوع حادث انقلاب باص على "نزول صويلح" باتجاه منطقة البقعة صباح اليوم الأربعاء . اضافة اعلان





وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" بأنه لم تسجل أي إصابات في الحادث ، حيث جرى رفع المركبة من الطريق ، ولا تزال مجموعات إدارة السير في الموقع لغايات سحب الأثر المروري من مكان الحادث .





