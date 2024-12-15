انقلاب قاطرة ومقطورة في إربد يتسبب بأزمة مرورية - فيديو

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ مجموعات البلدية لإزالة العوائق بسبب وجود إغلاق جزئي للمسرب إثر انسكاب الرمل بالشارع.
انقلاب شاحنة (قلاب) بشارع البتراء - اربد#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pDJEib6yGN— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 15, 2024
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