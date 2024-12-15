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انقلاب قاطرة ومقطورة في إربد يتسبب بأزمة مرورية - فيديو

من انقلاب المركبة
من انقلاب المركبة
الأحد، 15-12-2024 08:30 ص

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لشاحنة (قاطرة ومقطورة) اليوم الأحد، في شارع البتراء بالقرب من دوار الثقافة باتجاه إشارة الحصن في محافظة إربد، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح واقتصرت الأضرار على الممتلكات العامة والأضرار المادية بالمركبة.

 

وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ لسائق المركبة.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ مجموعات البلدية لإزالة العوائق بسبب وجود إغلاق جزئي للمسرب إثر انسكاب الرمل بالشارع.

 

 

 
gnews

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