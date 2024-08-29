بالتفاصيل.. وزارة التربية تفصل معلما اعتدى على طالب في إربد

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
كشف مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح عن انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب بالضرب في مدرسة جمحا الأساسية للبنين.
وقال الجراح لـ "الوكيل الاخباري" إن المعلم يعمل على حساب التعليم الإضافي، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
وفي التفاصيل فإن المعلم اعتدى على الطالب بالضرب أثناء محاولته لفض مشاجرة حصلت بين الطلبة.
وأكد الجراح رفضه التام لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم التربوية، علما أن الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اتباع الأساليب التربوية في معالجة سلوكيات الطلبة المختلفة.
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