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بالفيديو .. حريق هائل يلتهم مصنع للمفروشات في الرصيفة

لقطة من فيديو حريق المصنع
لقطة من فيديو حريق المصنع
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري- اندلع مساء الأربعاء حريق ضخم في مصنع للمفروشات بمنطقة حطين في الرصيفة، حيث أتت النيران على كامل محتويات المصنع، وسط محاولات متواصلة من كوادر الدفاع المدني لإخماده.اضافة اعلان


وبحسب شهود عيان، فقد شبت النيران في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل، دون أن تُسجل إصابات بشرية، في حين تسبب الحريق بتدمير المصنع بالكامل.

ووثقت عدسة "الوكيل الإخباري" اللحظات الأولى من الحريق، حيث أظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع المصنع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.
 
 
gnews

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