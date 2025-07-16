بالفيديو .. حريق هائل يلتهم مصنع للمفروشات في الرصيفة

وبحسب شهود عيان، فقد شبت النيران في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل، دون أن تُسجل إصابات بشرية، في حين تسبب الحريق بتدمير المصنع بالكامل.
ووثقت عدسة "الوكيل الإخباري" اللحظات الأولى من الحريق، حيث أظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع المصنع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.
حريق يلتهم مصنع مفروشات في الرصيفة والدفاع المدني يتواجد بكثافة#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/Yiv9ICZsOJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 16, 2025
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