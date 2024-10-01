بدء صرف رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية اليوم

وبين الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية اعتبارا من اليوم على ان يتم الانتهاء منها غدا.
وكانت قد وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر أيلول الماضي.
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