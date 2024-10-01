 
الثلاثاء 2024-10-01 05:00 م
 
 

بدء صرف رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 02:44 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة ، ، إن الصندوق سيبدأ بتحويل مخصصات المنتفعين  عن شهر أيلول اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وبين  الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية اعتبارا من اليوم على ان يتم الانتهاء منها غدا.

وكانت قد وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر أيلول الماضي.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي إيران بضحايا فيضانات "جيرفت"

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يستهدف مقر الموساد بتل أبيب

جيش الاحتلال

عربي ودولي الاحتلال يقرر تعبئة قوات إضافية في القطاع الشمالي

تعبيرية

أخبار محلية 50% من كبار السن في المملكة يتواجدون في العاصمة عمان

أرشيفية

أخبار محلية الجمارك تدعو هؤلاء لحضور الامتحان التنافسي (أسماء)

أرشيفية

أخبار محلية 2.4 % نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من 2024

تعبيرية

أسواق ومال تراجع الاسترليني أمام الدولار

لقطة من الحادث

منوعات فيديو.. حريق يلتهم حافلة مدرسية في تايلاند



 


الأكثر مشاهدة





عاجل