بدء صرف رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية اليوم

02:44 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة ، ، إن الصندوق سيبدأ بتحويل مخصصات المنتفعين عن شهر أيلول اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وبين الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية اعتبارا من اليوم على ان يتم الانتهاء منها غدا.



وكانت قد وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر أيلول الماضي.