بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون - فيديو

ومن المتوقع أن تستمر عمليات الهدم على مراحل، وفق الإجراءات الفنية المتبعة، بهدف إنجاز الأعمال بشكل آمن ومنظم، مع مراعاة الحفاظ على السلامة العامة وتأمين الموقع خلال فترة التنفيذ.
البدء بهدم فندق كراون الذي رافق الاردنيين لسنوات ثم اصبح مهجوراً ومصدراً للشكاوى#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/0CmyXIaA2F— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 1, 2026
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