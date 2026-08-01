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بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون - فيديو

بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون
بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون
 
السبت، 01-08-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-  باشرت كوادر أمانة عمّان الكبرى اليوم السبت أعمال هدم فندق كراون الواقع في شارع الإذاعة والتلفزيون، وذلك ضمن خطة لإزالة المبنى الذي أصبح يشكل مصدر إزعاج ومخاوف لدى القاطنين في المنطقة المحيطة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تستمر عمليات الهدم على مراحل، وفق الإجراءات الفنية المتبعة، بهدف إنجاز الأعمال بشكل آمن ومنظم، مع مراعاة الحفاظ على السلامة العامة وتأمين الموقع خلال فترة التنفيذ.
 
 


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