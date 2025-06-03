الثلاثاء 2025-06-03 07:34 م
 

برنامج الوكيل في جولة مع وزير الأوقاف على مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات - فيديو

خلال الجولة
خلال الجولة مع وزير الأوقاف على مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات
 
الثلاثاء، 03-06-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، حجاج البعثة الأردنية بالبقاء في خيام عرفات عند تفويج الحجاج إليها.

وقال الخلايلة، لـ "برنامج الوكيل"  خلال الجولة التفقدية لخيام عرفات،  ان على الحجاج البعثة الأردنية عدم الخروج من الخيمة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، تجنبًا لضربات الشمس.

وبين  أن الخيام تحتوي على أماكن مخصصة للصلاة اضافة الى توفر الطعام والماء، وقريبة من المرافق الصحية واخذ الاحتياطات في حال حدوث اي انقطاعات للكهرباء.

 

وأضاف ان كافة الاستعدادات ستنتهي اليوم الثلاثاء لتكون  المخيمات جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.

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