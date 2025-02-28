برنامج الوكيل يطل عليكم في رمضان من الساعة 8 - 10 صباحاً

ويتناول برنامج الوكيل بالشهر الفضيل القضايا العامة والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي والرمضاني المميز .
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وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغاً رسمياً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك ، وبحسب البلاغ فإن ساعات الدوام الرسمي في رمضان سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما يكون دوام المدارس عند التاسعة صباحاً.
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