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برنامج الوكيل يعود لمتابعيه اعتبارا ً من الاحد

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الجمعة، 26-07-2024 06:12 م

 

 الوكيل الاخباري -  يعود "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا "، ويقدمه الإعلامي محمد الوكيل ، يوم الأحد القادم الموافق  28/7/2024 ، بعد إجازة سنوية ، للزميل الوكيل.


ويباشر فريق البرنامج بإستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 .

يذكر أنه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

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