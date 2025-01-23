 
الخميس 2025-01-23 08:36 م
 

بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 23-01-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  ورد بلاغ صباح اليوم لغرفة عمليات شمال عمان بوجود حريق داخل احد المنازل في منطقة صويلح حيث نتج عنه اصابة  شخص ثلاثيني واسعف إلى المستشفى وهو قيد العلاج .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه بالتحقيق في القضية تبين ان الحريق مفتعل وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت انها من قامت باضرام النار بالمنزل  اثر مشاكل اسرية وما زال التحقيق جارياً . 

 
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