بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج

-
أخبار متعلقة
-
بعد شائعة العاصفة غير المسبوقة..الارصاد : احذروا هؤلاء
-
التربية: نتائج تكميلية التوجيهي في مرحلة التدقيق النهائي والإعلان بداية شباط
-
مصفاة البترول عبّأت 3.5 مليون أسطوانة غاز في 3 أسابيع
-
الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد
-
تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)
-
النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا
-
لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق
-
الناصر: الأردن أمام أزمة حقيقية وعلى الحكومة إدارة ملف المياه بجدية