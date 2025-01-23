بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - ورد بلاغ صباح اليوم لغرفة عمليات شمال عمان بوجود حريق داخل احد المنازل في منطقة صويلح حيث نتج عنه اصابة شخص ثلاثيني واسعف إلى المستشفى وهو قيد العلاج .

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