بُشرى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن مع اقتراب كأس العالم

الثلاثاء، 02-06-2026 01:25 م
الوكيل الإخباري-   علم "الوكيل الإخباري" أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ستقوم ببث مباريات المنتخب الوطني الأردني "النشامى" خلال مشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، لتمكين النزلاء من متابعة مباريات المنتخب ومؤازرته في رحلته المونديالية التاريخية الأولى.اضافة اعلان


وبحسب مصدر مطلع، فإن إدارة المراكز أعدّت الترتيبات اللازمة لبث المباريات داخل الغرف والأجنحة المختلفة والتي تضم جميعها شاشات متلفزة للبث عبر أنظمة البث المرتبطة بغرف السيطرة، بما يتيح للنزلاء متابعة مواجهات المنتخب الوطني وتشجيعه إلى جانب مختلف فئات المجتمع الأردني.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الإصلاحي والإنساني الذي تنتهجه مراكز الإصلاح والتأهيل، والهادف إلى تعزيز ارتباط النزلاء بمجتمعهم ومتابعة الأحداث الوطنية التي تشكل مصدر فخر واهتمام للأردنيين.

وتعكس هذه اللفتة مفهوم مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة باعتبارها مؤسسات تُعنى بتصويب السلوك وتقويمه وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، لا مجرد أماكن للعقوبة أو لعزل النزلاء عن محيطهم الاجتماعي وما يجري خارجه من مناسبات وأحداث وطنية جامعة.

ويترقب الأردنيون مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، في أول ظهور له على الإطلاق في البطولة، وسط حالة من الحماس والتفاعل الشعبي الواسع داخل المملكة وخارجها.
 
 


