بعد ارتفاع الأسعار.. كشف نتائج تشريح الدجاج النافق في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم نتائج تشريح الدجاج النافق في مزارع الدواجن، حيث أفاد الأطباء البيطريين بأن أسباب نفوق الدجاج كانت بسبب أمراض تنفسية أصيب بها الدجاج في ظل البرودة الشديدة.



وقال جمجوم اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن نسبة نفوق الدجاج تراوحت بين 20-30% في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن الوفيات لم تقتصر على المزارع الصحراوية بل كانت أيضا في المزارع المتطورة المكيفة والتي تضاهي مزارع مثلها في أوروبا، ولكن البرد الشديد ووجود رطوبة عالية داخلها أدى إلى عدم نمو الدواجن وزيادة وزنها ما أدى لاحقا إلى نفوق قسم كبير منها.



وأضاف أن ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن ربما يستمر حتى نهاية الشهر الحالي مع التوقعات بتحسن الأسعار ومعاودتها الانخفاض مع زوال الأجواء الباردة وعودة الدفء، مؤكدا أن أسعار الدجاج كانت تتراوح بين 1.2 و1.5 قبل نحو شهر من الآن ولكن الارتفاع الحالي جاء بسبب نفوق الدجاج.



وأشار جمجوم إلى أن المزارعين والشركات لا تربح في الوقت الحالي في ظل الخسائر الكبيرة بسبب نفوق الدجاج، مؤكدا أن الطلب الكبير من قبل المطاعم والفنادق أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا لتلبية متطلباتها التشغيلية مع قلة العرض.



وبيّن أن الجمعية خاطبت وزارة الزراعة لتشكيل لجنة للوقوف على أسباب نفوق الدواجن وإيجاد الحلول.



بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تدرس أسباب ارتفاع الدجاج في الأسواق المحلية وستقوم بتحديد سقوف سعرية إذا وجدت أي مبالغة فيها.



وقال البرماوي عبر "برنامج الوكيل"، إنه يجري احتساب الكلف على المزارعين بما فيها كلف التدفئة والعلاجات البيطرية وتحديد أسباب الارتفاع.



وأضاف أن السقوف السعرية تأتي للحفاظ على حقوق كافة أطراف العملية من المزارعين والموزعين والمواطنين وغيرهم وفي حال وجود أي مبالغة فإنها ستتدخل بقوة القانون لضبط السوق، كما جرى في المرة الأخيرة التي حددت فيها سقوفا سعرية بعدما وجدت أن هناك مبالغة في الأسعار.



وتوقع البرماوي انخفاض أسعار الدجاج لتعود إلى ما كانت عليه سابقا مع نهاية الشهر الجاري.

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