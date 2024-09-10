بعد استغلالها للجوء والهجرة .. بريطانيا توقف العمل بالتأشيرات الالكترونية للأردنيين

وبحسب ما علم "الوكيل الاخباري" فإن الجانب البريطاني أبلغ الجهات الرسمية في الأردن انه سيتم منح فترة انتقالية مقدارها 28 يوما لحاملي التصريح الالكتروني وممن حجزوا للسفر مسبقا.
وبرر الجانب البريطاني الرسمي القرار وفقاً لمصادر بزيادة عدد الأردنيين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة أو في إيرلندا، علاوة على استغلال نظام التصريح الالكتروني من قبل جماعات الجريمة المنظمة للتغرير بالأردنيين واستغلال الحدود الايرلندية لعمليات الاتجار بالبشر عبر أمريكا الجنوبية لوصول الأردنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" فإن احد الأسباب التي قدمتها بريطانيا لوقف التصاريح للجانب الرسمي بالأردن تتمثل بقيام مواطنين أردنيين حاصلين على التصريح الالكتروني بطلبات لجوء إلى إيرلندا على انهم مواطنون من دول اخرى.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب: من المبكر الحكم على نسبة التصويت.. وتوقعات بارتفاعها بعد الظهيرة
-
الأردن ينتخب.. إقبال على التصويت وكثافة مرورية.. ودعوات للمشاركة الفاعلة
-
مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام
-
"مستقلة الانتخاب": معان والبادية الأعلى تصويتا.. وكسل في دوائر عمان وإربد
-
الحكومة: انتخابات اليوم أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية
-
"مستقلة الانتخاب" تبدأ بعد المليون الثاني للمصوتين (تحديث مستمر)
-
5843 صندوقا يسمع أصوات الأردنيين الثلاثاء
-
السباق نحو العبدلي .. 1485 مرشحاً سيخسرون غداً