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مواطنون تقدموا بطلبات لجوء على انهم مواطنون من دول اخرى

بعد استغلالها للجوء والهجرة .. بريطانيا توقف العمل بالتأشيرات الالكترونية للأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 04:11 م

الوكيل الإخباري-   علم "موقع الوكيل الاخباري" ان بريطانيا قررت وقف العمل بنظام التصاريح الالكترونية (ETA)  للأردنيين اعتباراً من الثلاثاء 10 ايلول / 2024 ، واعادت متطلب الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول المواطنيين الأردنيين إلى أراضي المملكة المتحدة. 

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وبحسب ما علم "الوكيل الاخباري" فإن الجانب البريطاني أبلغ الجهات الرسمية في الأردن انه سيتم منح فترة انتقالية مقدارها 28 يوما لحاملي التصريح الالكتروني وممن حجزوا للسفر مسبقا. 


وبرر الجانب البريطاني الرسمي القرار وفقاً لمصادر بزيادة عدد الأردنيين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة أو في إيرلندا، علاوة على استغلال نظام التصريح الالكتروني من قبل جماعات الجريمة المنظمة للتغرير بالأردنيين واستغلال الحدود الايرلندية لعمليات الاتجار بالبشر عبر أمريكا الجنوبية لوصول الأردنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.   


 ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" فإن احد الأسباب التي قدمتها بريطانيا لوقف التصاريح للجانب الرسمي بالأردن تتمثل بقيام مواطنين أردنيين حاصلين على التصريح الالكتروني بطلبات لجوء إلى إيرلندا على انهم مواطنون من دول اخرى. 

 
gnews

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