بعد اشتباك مسلح.. تحرير أردنيين مختطفين في سوريا وتسليمهما للمملكة قريبا

الوكيل الإخباري- ماجد الدباس

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حررت الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية سائقي السفريات الأردنيين محمود عويضة وماهر الصوفي، المختطفين في سوريا منذ قرابة ال20 يوما وفق ما أفادت "الوكيل الإخباري" سميا عويضة شقيقة المختطف محمود.



وكشفت عويضة ان غرفة العمليات في وزارة الخارجية اتصلت بهم فجر اليوم الجمعة وأكدت لهم ان شقيقهم وصديقه بخير، بعد عملية تحرير لهما.



وذكرت ان السلطات السورية لم تسلم الأردن شقيقها وصديقه، مؤكدة ان الخارجية أفادتهم بان هذا سيحدث خلال ساعات.



وذكرت وسائل إعلام سورية ان “اللواء الثامن” في درعا استطاع فجر اليوم، الجمعة، تحرير السائقين الأردنيين المختطفين قبل 20 يومًا بريف درعا، وذلك بعد اشتباكات مع العصابة الخاطفة.



‎وقالت وسائل الإعلام إن العصابة الخاطفة كانت تحاول تهريب السائقين المخطوفين إلى مكان آخر على أوتوستراد درعا، لكن مجموعة مسلحة تابعة لـ”اللواء الثامن” في منطقة اللجاة اشتبكت مع العصابة الخاطفة عند جسر النجيح، واستطاعت تحرير المخطوفين.