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بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 01:01 م

الوكيل الإخباري-  بعد أن أدى فريق حكومة الدكتور جعفر حسان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك ، شغرت بعض المواقع القيادية التي كان يشغلها الوزراء الجدد .اضافة اعلان


وهي :

- منصب سفير الأردن في طوكيو ، والذي كانت تشغله الوزير لينا عناب قبل تعينها وزيراً للسياحة .

- مقعدان في مجلس الأعيان بعد تسلم العين مصطفى الرواشدة حقيبة الثقافة ، والعين بسام التلهوني لحقيبة العدل.

- منصب أمين عام وزارة المالية أصبح متاحاً أيضاً بعد أن تسلم عبدالحكيم الشبلي حقيبة المالية .

- منصب رئاسة ديوان التشريع والرأي بعد تسلم فياض القضاة منصب وزير دولة للشؤون القانونية .

-  منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة "أورانج للاتصالات" بعد تسلم سامي سميرات حقيبة وزارة الاتصال الرقمي والريادة .

- منصب عضو مجلس امناء الجامعة الاردنية بعد تسلم احمد علي العويدي لحقيبة وزير دولة .

- منصب الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة بعد تسلم مثنى غرايبة لحقيبة وزارة الاستثمار.

 
gnews

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