بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة

الوكيل الإخباري- بعد أن أدى فريق حكومة الدكتور جعفر حسان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك ، شغرت بعض المواقع القيادية التي كان يشغلها الوزراء الجدد . اضافة اعلان





وهي :



- منصب سفير الأردن في طوكيو ، والذي كانت تشغله الوزير لينا عناب قبل تعينها وزيراً للسياحة .



- مقعدان في مجلس الأعيان بعد تسلم العين مصطفى الرواشدة حقيبة الثقافة ، والعين بسام التلهوني لحقيبة العدل.



- منصب أمين عام وزارة المالية أصبح متاحاً أيضاً بعد أن تسلم عبدالحكيم الشبلي حقيبة المالية .



- منصب رئاسة ديوان التشريع والرأي بعد تسلم فياض القضاة منصب وزير دولة للشؤون القانونية .



- منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة "أورانج للاتصالات" بعد تسلم سامي سميرات حقيبة وزارة الاتصال الرقمي والريادة .



- منصب عضو مجلس امناء الجامعة الاردنية بعد تسلم احمد علي العويدي لحقيبة وزير دولة .



- منصب الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة بعد تسلم مثنى غرايبة لحقيبة وزارة الاستثمار.