بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة

وهي :
- منصب سفير الأردن في طوكيو ، والذي كانت تشغله الوزير لينا عناب قبل تعينها وزيراً للسياحة .
- مقعدان في مجلس الأعيان بعد تسلم العين مصطفى الرواشدة حقيبة الثقافة ، والعين بسام التلهوني لحقيبة العدل.
- منصب أمين عام وزارة المالية أصبح متاحاً أيضاً بعد أن تسلم عبدالحكيم الشبلي حقيبة المالية .
- منصب رئاسة ديوان التشريع والرأي بعد تسلم فياض القضاة منصب وزير دولة للشؤون القانونية .
- منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة "أورانج للاتصالات" بعد تسلم سامي سميرات حقيبة وزارة الاتصال الرقمي والريادة .
- منصب عضو مجلس امناء الجامعة الاردنية بعد تسلم احمد علي العويدي لحقيبة وزير دولة .
- منصب الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة بعد تسلم مثنى غرايبة لحقيبة وزارة الاستثمار.
-
أخبار متعلقة
-
"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)
-
17 مليون دينار جمدتها "المالية" تؤخر صرف مستحقات "التوجيهي"
-
متى ستعقد أولى جلسات مجلس النواب الـ 20 ؟
-
كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال
-
لا مفاجآت في تشكيلة الحكومة الجديدة.. والقسم اليوم الأربعاء
-
موعد اداء الحكومة اليمين امام الملك وتنويه حول قائمة الوزراء الجدد
-
مصدر أمني: إصابة عدد من الأشخاص بعد استنشاقهم لمواد كيماوية في أحد مصانع الضليل
-
رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية