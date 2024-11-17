بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها

وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن النقابة تجري الآن مباحثات مع وزارة الصحة لتعديل لائحة أجور أطباء الأسنان المعتمدة منذ عام 1999 ، مشيراً إلى أن أجور بعض الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان لا تغطي تكاليف الإجراء .
ولفت إلى أن لائحة أجور أطباء الأسنان ظالمة بالنظر إلى الارتفاع الذي طرأ على كُلف الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان والمواد الأولية المستخدمة في هذه الإجراءات .
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