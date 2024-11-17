بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها

11:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710355 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي بأن لائحة الأجور الخاصة بالطب البشري لا تشمل أجور أطباء الأسنان ، لافتاً إلى أن لائحة أجور أطباء الأسنان تختلف بشكل كامل عن لائحة أجور الطب البشري . اضافة اعلان





وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن النقابة تجري الآن مباحثات مع وزارة الصحة لتعديل لائحة أجور أطباء الأسنان المعتمدة منذ عام 1999 ، مشيراً إلى أن أجور بعض الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان لا تغطي تكاليف الإجراء .



ولفت إلى أن لائحة أجور أطباء الأسنان ظالمة بالنظر إلى الارتفاع الذي طرأ على كُلف الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان والمواد الأولية المستخدمة في هذه الإجراءات .