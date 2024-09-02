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بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟

جدري القردة
جدري القردة
الإثنين، 02-09-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن.

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ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تشمل الأعراض الشائعة لجدري القردة ، ما يلي:


- الطفح الجلدي بنسبة 100% في الحالات.
- الحرارة في 90% من الحالات.
- الصداع في 80% من الحالات.
- تورم الغدد الليمفاوية في 70% من الحالات.
- آلام العضلات في 64% من الحالات المصابة.
- التهاب الحلق في 58% من الحالات.
- الوهن في 50% من الحالات.
- تقرحات بالفم في 39% من الحالات.

 
gnews

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