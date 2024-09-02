بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟

- الطفح الجلدي بنسبة 100% في الحالات.
- الحرارة في 90% من الحالات.
- الصداع في 80% من الحالات.
- تورم الغدد الليمفاوية في 70% من الحالات.
- آلام العضلات في 64% من الحالات المصابة.
- التهاب الحلق في 58% من الحالات.
- الوهن في 50% من الحالات.
- تقرحات بالفم في 39% من الحالات.
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