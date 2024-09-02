بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن.

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ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تشمل الأعراض الشائعة لجدري القردة ، ما يلي: