بعد تعطله لأكثر من أسبوع.. عودة نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية للعمل

كما علم الموقع ان مسؤولية بطاقات الأحوال المدنية سابقا "الهويات"، البطاقات الذكية لاحقا تقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن لـ"الوكيل": لا محاولة انتحار على جسر عبدون.. والجلبة سببها حادث تصادم
-
وفاة شاب إثر حادث تصادم بين مركبة ودراجة في عمان
-
الامن العام : حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار عقوبة مفتعل الحوادث المرورية
-
17.8 مليون دينار الموازنة المقدرة لإجراء انتخابات مجلس النواب العشرين
-
المستقلة للانتخاب تكشف تفاصيل 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة
-
اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع
-
وزارة العدل: أكثر من 10 آلاف جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي
-
التربية لـ"الوكيل": تأخر توزيع الكتب ليس ظاهرة.. والبديل الإلكتروني متوفر