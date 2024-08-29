بعد تعطله لأكثر من أسبوع.. عودة نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية للعمل

الوكيل الإخباري- عاد نظام طباعة الهويات "البطاقات الذكية" في دائرة الأحوال المدنية للعمل بعد تعطله لأكثر من أسبوع، وباشرت مكاتب الأحوال المدنية طباعة الهويات المعلقة والمعاملات الجديدة.

اضافة اعلان

وأكد مواطنون كانوا اشتكوا لـ"الوكيل الاخباري" عودة النظام للعمل واستلامهم لهوياتهم التي تقدموا بمعاملاتها منذ الأسبوع المنصرم.