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بعد تعطله لأكثر من أسبوع.. عودة نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية للعمل

من المصدر
من المصدر
الخميس، 29-08-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري- عاد نظام  طباعة الهويات "البطاقات الذكية" في دائرة الأحوال المدنية للعمل بعد تعطله لأكثر من أسبوع، وباشرت مكاتب الأحوال المدنية طباعة الهويات المعلقة والمعاملات الجديدة.

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وأكد مواطنون كانوا اشتكوا لـ"الوكيل الاخباري" عودة النظام للعمل واستلامهم لهوياتهم التي تقدموا بمعاملاتها منذ الأسبوع المنصرم.

 

وعلم "الوكيل الاخباري" من دائرة الأحوال المدنية والجوازات ان العُطل كان من نظام طابعات الهويات لا غيرها، وان موظف الأحوال ليس بإمكانه إصدار أمر بطباعة الهوية.

كما علم الموقع ان مسؤولية بطاقات الأحوال المدنية سابقا "الهويات"، البطاقات الذكية لاحقا تقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

 
gnews

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