بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد

ويأتي اللقاء بعد أن أعلن مشغلو القطاع عن نيتهم بتنفيذ اعتصام أمام وزارة النقل ، احتجاجاً على ما وصفوه بالاهمال والتراجع الذي اصاب قطاع النقل العام في الأردن ، اضافة الى ملف تعديل اجور النقل العام الذي اعلنت الوزارة نيتها دراسته نهاية العام الحالي .
وتلتقي الوزيرة التهتموني – التي شغلت لسنوات منصب الامين العام للوزارة ، ومدير هيئة النقل البري بالوكالة ، ومديراً لمديرية الدراسات بالهيئة بمشغلي النقل العام للإستماع الى مطالبهم والتحديات التي يواجهها القطاع .
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