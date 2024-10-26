بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد

10:17 ص

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الوكيل الإخباري- علم "الوكيل الإخباري" بأن اجتماعاً سيعقد غداً الأحد يجمع وزيرة النقل وسام التهتموني ومشغلي قطاع النقل العام . اضافة اعلان





ويأتي اللقاء بعد أن أعلن مشغلو القطاع عن نيتهم بتنفيذ اعتصام أمام وزارة النقل ، احتجاجاً على ما وصفوه بالاهمال والتراجع الذي اصاب قطاع النقل العام في الأردن ، اضافة الى ملف تعديل اجور النقل العام الذي اعلنت الوزارة نيتها دراسته نهاية العام الحالي .



وتلتقي الوزيرة التهتموني – التي شغلت لسنوات منصب الامين العام للوزارة ، ومدير هيئة النقل البري بالوكالة ، ومديراً لمديرية الدراسات بالهيئة بمشغلي النقل العام للإستماع الى مطالبهم والتحديات التي يواجهها القطاع .



