 
السبت 2024-10-26 11:00 ص
 

بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد

وزارة النقل
وزارة النقل
السبت، 26-10-2024 10:17 ص
الوكيل الإخباري- علم "الوكيل الإخباري" بأن اجتماعاً سيعقد غداً الأحد يجمع وزيرة النقل وسام التهتموني ومشغلي قطاع النقل العام .اضافة اعلان


ويأتي اللقاء بعد أن أعلن مشغلو القطاع عن نيتهم بتنفيذ اعتصام أمام وزارة النقل ، احتجاجاً على ما وصفوه بالاهمال والتراجع الذي اصاب قطاع النقل العام في الأردن ، اضافة الى ملف تعديل اجور النقل العام الذي اعلنت الوزارة نيتها دراسته نهاية العام الحالي .

وتلتقي الوزيرة التهتموني – التي شغلت لسنوات منصب الامين العام للوزارة ، ومدير هيئة النقل البري بالوكالة ، ومديراً لمديرية الدراسات بالهيئة  بمشغلي النقل العام للإستماع الى مطالبهم والتحديات التي يواجهها القطاع .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الناخبون بجورجيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

الاستاذ التربوي الراحل حسين الحلايبة

أخبار محلية الحزن يخيم على الوسط التربوي برحيل الحلايبة والجراح

تعبيرية

خاص بالوكيل الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي في الأردن آمن

وزارة النقل

خاص بالوكيل بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة

فلسطين 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة

رئيس كوريا الشمالية

عربي ودولي بيونغ يانغ: واشنطن المسؤول الأول عن التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"

فلسطين "اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا

مسيرة لحزب الله

عربي ودولي الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى



 


الأكثر مشاهدة