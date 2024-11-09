بعد تولي ترامب .. ما هو مصير الأردنيين المخالفين في أمريكا ؟

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الوكيل الإخباري- بعد تولي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية ، كان أول وعد له أمام الجماهير المحتشدة في مقره الانتخابي بفلوريدا هو التصدي للمهاجرين المخالفين ، في إشارة لملف المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا وإيجاد حلول جذرية له . اضافة اعلان





وبعد أن أطلق ترامب وعيده هذا تساءل الكثيرون عن مصير الأردنيين الذين توجهوا للولايات المتحدة الأمريكية عبر حدود المكسيك ودخلوا بطرق مخالفة للقانون .



ويقول ادريس أبو صالح خبير معاملات الهجرة والتأشيرات لـ "الوكيل الإخباري" بأن ترامب لن يتمكن في فترة قريبة من إخراج من دخلوا إلى الولايات المتحدة ، خاصة وأن من يدخل إلى أمريكا يقوم فوراً برفع طلب لجوء إلى المحكمة التي تنظر في أدلته وبراهينه التي يقدمها ومن خلاله يتم منحه اللجوء في أمريكا أو حرمانه منه .



وبين أبو صالح بأن أقصى ما يمكن أن يقوم به ترامب في الفترة الحالية هو التشديد على منح الموافقات لطلبات اللجوء لهؤلاء والإيعاز للمحاكم الأمريكية بالتدقيق الشديد في الأدلة التي يقدمونها لدى المحاكم .



وأشار إلى أن ترامب وبعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس والرئاسة قد يقوم بالتشديد أيضاً على الشروط المانحة لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ، وذلك في إطار سعيه المتواصل لإغلاق الطريق أمام المهاجرين غير الشرعيين نحو الولايات المتحدة الأمريكية .



كما أن ترامب ومن المؤكد سيقوم بطرد جميع من قدّم لمعاملات اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حال التأكد من وجود سجل إجرامي وثبوت قضايا مسجلة بحقه في البلد التي قدم منها ، وذلك لكونه في هذه الحالة لن يجد مدافعاً عنه من قبل جمعيات حقوق الإنسان حول العالم .