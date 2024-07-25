بعد حل مجلس النواب.. ما هو مصير حكومة الخصاونة؟

08:40 م

الوكيل الإخباري - أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصبحت بمأمن من الاستقالة بموجب المادة 2/74 من الدستور الأردني والتي تنص على عدم استقالة الحكومة إذا حل مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره.



وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال حل مجلس النواب قبل آخر 4 أشهر من عمره الدستوري فإن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها إلى جلالة الملك خلال مدة أسبوع، ولكن بعد تأخر حل مجلس النواب بعد 17 تموز الحالي فإن الحكومة باقية وستجرى الانتخابات النيابية في عهدها.



وأضاف أنه يحق لجلالة الملك أن يقيل الحكومة الحالية أو أن يقبل استقالتها حتى تاريخ 10 أيلول المقبل، أي في يوم الانتخابات النيابية لمجلس النواب المقبل.



وأشار نصراوين إلى أن احدى السيناريوهات هي تكليف رئيس الوزراء ذاته بتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات، فيما هناك سيناريو آخر وهو أن تبقى الحكومة دون الحاجة لإجراء أي تعديل أو إعادة تكليف لها وتستمر في عهد مجلس النواب الجديد على أن تكون ملزمة بتقديم بيان وزاري جديد إلى المجلس القادم خلال مدة شهر من اجتماعه.



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية.