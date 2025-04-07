بعد خدمة 21 سنة .. مواطن يشتكي من إجراءات الضمان الاجتماعي

وأوضح هاشم أنه تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي، حيث تم تصويره بالأشعة الطبقية وتبين أنه يعاني من 6 كسور في الجمجمة وكسر في الفك، مما استدعى دخوله العناية الحثيثة.
وأضاف أنه في اليوم التالي، تم إخباره بضرورة التوجه إلى عمان للعلاج، نظراً لأن مستشفى معان غير معتمد من قبل الضمان الاجتماعي للمعالجة.
وأشار هاشم إلى أنه وبعد مراجعة أقاربه للضمان الاجتماعي، بدأوا يواجهون مماطلة من المؤسسة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، ولا يزال لا يعرف سبب هذا التأخير أو التعنت من قبل الضمان.
وأشار إلى أنه مشترك في الضمان الاجتماعي منذ 21 عاماً ، وعلى رأس عمله في الشركة التي يعمل بها منذ خمسة أشهر ، حيث أكدت له الشركة التي تعرض فيها للحادثة أن حل مشكلته يتمثل في تجاوب الضمان الاجتماعي معه ومع الأزمة التي يمر بها .
بعد تعرضه لاصابة عمل .. مواطن يشتكي من اجراءات الضمان الاجتماعي#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/xTVADtHHoZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 7, 2025
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