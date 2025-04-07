الإثنين 2025-04-07 11:04 ص
 

بعد خدمة 21 سنة .. مواطن يشتكي من إجراءات الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الإثنين، 07-04-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد المواطن إياد جهاد هاشم، خلال اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، بمشكلته مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تعرض لإصابة عمل أثناء عمله كفني كهرباء في أحد المشاريع التابعة لشركة في القطاع الخاص بمحافظة معان، إذ أصيب بكسور متعددة في الجمجمة والفك.اضافة اعلان


وأوضح هاشم أنه تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي، حيث تم تصويره بالأشعة الطبقية وتبين أنه يعاني من 6 كسور في الجمجمة وكسر في الفك، مما استدعى دخوله العناية الحثيثة.

وأضاف أنه في اليوم التالي، تم إخباره بضرورة التوجه إلى عمان للعلاج، نظراً لأن مستشفى معان غير معتمد من قبل الضمان الاجتماعي للمعالجة.

وأشار هاشم إلى أنه وبعد مراجعة أقاربه للضمان الاجتماعي، بدأوا يواجهون مماطلة من المؤسسة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، ولا يزال لا يعرف سبب هذا التأخير أو التعنت من قبل الضمان.

وأشار إلى أنه مشترك في الضمان الاجتماعي منذ 21 عاماً ، وعلى رأس عمله في الشركة التي يعمل بها منذ خمسة أشهر ، حيث أكدت له الشركة التي تعرض فيها للحادثة أن حل مشكلته يتمثل في تجاوب الضمان الاجتماعي معه ومع الأزمة التي يمر بها .
 
gnews

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