بعد ظهوره الصادم .. ايعاز حكومي بشأن حسين دعيبس !

وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في إحدى دور الرعاية، متمنين له الشفاء العاجل"
وقال المخرج الشهير إنه تعرض لجلطة في الدماغ، مشيرا إلى أنه يمكث في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا.
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