بعد ظهوره الصادم .. ايعاز حكومي بشأن حسين دعيبس !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للفنان الأردني والمخرج حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.

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وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في إحدى دور الرعاية، متمنين له الشفاء العاجل"



وأضاف : "تنتمنى له أن يعود إن شاء الله كسابق عهده إلى الساحة الفنية الأردنية والعربية، كفنان قدير أثرى المشهد الفني بالعديد من الأعمال الناجحة والمميزة." .

وفي وقت سابق ظهر المخرج الأردني حسين دعيبس في دار للمسنين في عمّان .