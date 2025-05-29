الخميس 2025-05-29 05:34 م
 

بعد عطلة العيد .. الاردنيون على موعد مع عطل رسمية

عطلة
عطلة
 
الخميس، 29-05-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد بلاغ رئيس الوزراء بعطلة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للخامس من حزيران 2025م وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ، رصد موقع الوكيل الاخباري العطل الرسمية المتبقية للاردنيين خلال العام الحالي 2025 .

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رأس السنة الهجرية: يوم الخميس، 26 حزيران ، عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 
gnews

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