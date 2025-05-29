بعد عطلة العيد .. الاردنيون على موعد مع عطل رسمية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد بلاغ رئيس الوزراء بعطلة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للخامس من حزيران 2025م وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ، رصد موقع الوكيل الاخباري العطل الرسمية المتبقية للاردنيين خلال العام الحالي 2025 .

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