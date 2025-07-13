بعد ملاحظات مسافرين .. وزير الداخلية في جسر الملك حسين - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور عبدالكريم ابو دلو ان وزير الداخلية مازن الفراية متواجد حالياً بمنطقة جسر الملك حسين ، بعد ان طالب عدد من المسافرين عبر الجسر الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ"ازمة خانقة وتلاعب" تضرب نظام الحجز الإلكتروني " عبر المنصة الجديدة " لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية.

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ولفت خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، ان الوزير تابع ملاحظات المسافرين الذين تضرروا ، مؤكداً ان المسافرين سيلاحظوا فرقاً كبيراً بالخدمات اعتباراً من اليوم الاحد .

وقال ان الوزير اوعز بضرورة مطابقة الاسم لحجز التذاكر عبر المنصة الجديدة ، اضافة الى التأكيد على شركة " جت" بالمواعيد المعلنة واسماء المسافرين ، كما اوعز الوزير بضرورة العمل على تخفيف الازمات على الجسر .

وفي وقت سابق طالب عدد من المسافرين عبر جسر الملك حسين الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ"أزمة فساد وتلاعب" تضرب نظام الحجز الإلكتروني " عبر المنصة الجديدة " لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية.