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بعد ملاحظات مسافرين .. وزير الداخلية في جسر الملك حسين - فيديو

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الأحد، 13-07-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور عبدالكريم ابو دلو  ان وزير الداخلية مازن الفراية متواجد حالياً بمنطقة جسر الملك حسين ، بعد ان طالب عدد من المسافرين عبر الجسر   الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ"ازمة خانقة وتلاعب" تضرب نظام الحجز الإلكتروني " عبر المنصة الجديدة " لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية. 

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ولفت خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، ان الوزير  تابع ملاحظات المسافرين الذين تضرروا ، مؤكداً ان المسافرين سيلاحظوا فرقاً كبيراً بالخدمات اعتباراً من اليوم الاحد .

 

وقال ان الوزير اوعز بضرورة مطابقة الاسم لحجز التذاكر عبر المنصة الجديدة ، اضافة الى التأكيد على شركة " جت" بالمواعيد المعلنة واسماء المسافرين ، كما اوعز الوزير بضرورة العمل على تخفيف الازمات على الجسر .

 

وفي وقت سابق طالب عدد من المسافرين عبر جسر الملك حسين الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ"أزمة فساد وتلاعب" تضرب نظام الحجز الإلكتروني " عبر المنصة الجديدة " لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية. 


وقالوا   لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"إن التذاكر المخصصة لباصات النقل العام، والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 7 دنانير، أصبحت تباع بأسعار باهظة تصل إلى 70 دينارا، وذلك بسبب تدخل مكاتب وسيطة ومتنفذين.

وأضافوا أن هؤلاء عمدوا إلى حجز كل المقاعد من أجل إعادة بيعها للمسافرين عبر جسر الملك حسين في طريق عودتهم إلى الضفة الغربية.

 

 
 
gnews

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