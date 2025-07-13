بعد ملاحظات مسافرين .. وزير الداخلية في جسر الملك حسين - فيديو

ولفت خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، ان الوزير تابع ملاحظات المسافرين الذين تضرروا ، مؤكداً ان المسافرين سيلاحظوا فرقاً كبيراً بالخدمات اعتباراً من اليوم الاحد .
وقال ان الوزير اوعز بضرورة مطابقة الاسم لحجز التذاكر عبر المنصة الجديدة ، اضافة الى التأكيد على شركة " جت" بالمواعيد المعلنة واسماء المسافرين ، كما اوعز الوزير بضرورة العمل على تخفيف الازمات على الجسر .
وقالوا لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"إن التذاكر المخصصة لباصات النقل العام، والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 7 دنانير، أصبحت تباع بأسعار باهظة تصل إلى 70 دينارا، وذلك بسبب تدخل مكاتب وسيطة ومتنفذين.
وأضافوا أن هؤلاء عمدوا إلى حجز كل المقاعد من أجل إعادة بيعها للمسافرين عبر جسر الملك حسين في طريق عودتهم إلى الضفة الغربية.
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