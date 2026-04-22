بعد مناشدة عبر "برنامج الوكيل" .. جمعية طبية تتكفل بعلاج فتاة

الوكيل الإخباري- أبدت جمعية عملية الابتسامة - الأردن ، استعدادها لعلاج "الشفة الأرنبية" لابنة أحد المواطنين بشكل مجاني ، وذلك بعد أن أورد والد الفتاة المعاناة التي تعيشها ابنته ، والتي تعاني منذ سنوات من تنمر متكرر بسبب إصابتها بالشفة الأرنبية .





وكان والد الفتاة قد ذكر تفاصيل الحالة التي تعاني منها ابنته من خلال اتصال عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أمس الثلاثاء ، حيث أكد والدها أنه حاول على مدار نحو 20 عاماً علاج الحالة من خلال عدد من التدخلات الجراحية الخاصة بعظم سقف الحلق وتجميل الشفة، إلا أن بعض الجوانب الطبية ما تزال بحاجة إلى تدخل إضافي لاستكمال العلاج بشكل كامل.



وتحدث المواطن عن معاناة ابنته النفسية نتيجة التنمر الذي تعرضت له في المدرسة بسبب حالتها الصحية، ما انعكس سلباً على وضعها النفسي والاجتماعي.



وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة لين صوالحة، مديرة البرامج في جمعية عملية الابتسامة - الأردن أن الجمعية ستقدم خدماتها الطبية للفتاة وستقدم الرعاية الطبية لعلاجها بشكل كامل ، وذلك من خلال متخصصين متطوعين في هذا الجانب الطبي لمساعدة المرضى وعلاجهم الطبي والنفسي في آن واحد .



وأبدت صوالحة عبر "برنامج الوكيل" استعداد الجمعية الكامل لتقديم العلاج اللازم للفتاة من خلال كوادر طبية متخصصة، مؤكدة أن الجمعية تقدم خدماتها الطبية مجاناً للمرضى داخل الأردن وخارجه ضمن برامجها الإنسانية .



وأضافت صوالحة أن الجمعية تضم أطباء متطوعين متخصصين في علاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وتنفذ حملات طبية دورية تهدف إلى تقديم الرعاية الجراحية والتجميلية للمرضى، إلى جانب تقديم استشارات طبية مجانية للأهالي قبل العمليات، ومتابعة طبية ونفسية بعد العلاج، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت خدماتها لآلاف المرضى خلال السنوات الماضية عبر عشرات الحملات الطبية المجانية.





